72-й йокозуна в історії високо оцінив успіхи українця Аонішікі

Сімдесят другий йокозуна в історії Кісеносато (Ютака Хагівара – справжнє ім'я), який нині є тренером в стайні Нішеносекі (найзірковіший сумоїст – йокозуна Оносато), похвалив Данила Аонішікі Явгусишина за перемогу над йокозуною Хошорю.

Його слова цитує Sponichi.co.jp.

"Щоразу, коли Аонішікі протистоїть Хошорю, він завжди приймає непохитну стійку та виконує ідеальний поєдинок сумо. Цього разу він також швидко схопив пояс Хошорю, а потім вставив туди й праву руку, зберігаючи низьку стійку. Як би сильно Хошорю не намагався підняти верхню частину тіла суперника, але, стоячи нерухомо, втратив половину своєї сили. У відчаї він спробував виконати кидок, але той був відбитий, і його перекинули. Таку картину ми вже не раз бачили в їхніх попередніх поєдинках".

Кісеносато додав, що Данило демонструє чудові результати, хоч і має проблеми з лівою ногою.

"Аонішікі, незважаючи на проблеми з лівою ногою, залишається з однією поразкою. Звісно, біль є болем, але він робить те, що повинен. Саме така непохитна стійка приносить йому хороші результати. Звісно, він може не лише повернутися до рангу озекі, а й цілком претендувати на перемогу в турнірі".

Данилу залишилося здобути 1 перемогу за решту 5 днів турніру Nagoya Basho, щоб піднятися з рангу секіваке до озекі.

Кісеносато виступав у сумо з березня 2002 по січень 2019-го. Ютака Хагівара піднявся до макуучі в листопаді 2004 року. У березні 2017 отримав ранг йокозуна.

Він тріумфально розпочав, вигравши Haru Basho 2017, але після цього весь час боровся з травмами.

За історію професійного сумо вищого рангу йокозуна удостоїлися 75 борців. Цей престижний титул був заснований у Японії у XVIII столітті, а кожному спортсмену надається порядковий номер відповідно до історичної хронології отримання звання.

Титул йокозуна – довічний. Наразі серед активних сумоїстів ним володіють лише Оносато (підопічний Кісеносато) та монгол Хошорю.

В історії сумо бували періоди, коли у вищому ранзі не було жодного діючого борця. Наприклад, у 1992 році розпочався 8-місячний період, коли серед чинних сумоїстів не було йокозуни – єдиний діючий йокозуна Хокутоумі завершив кар'єру. Лише після кількох турнірів Акебоно отримав підвищення.

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Подібні паузи виникають через суворі критерії Японської асоціації сумо. Щоб стати великим чемпіоном, борець рівня озекі має демонструвати видатну силу, стабільність та бездоганні морально-етичні якості, а також виграти як мінімум два турніри поспіль (або протягом 3-4 турнірів демонструвати "видатні результати". Наприклад, 13-2, 14-1).