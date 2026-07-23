Суддя сумо пояснив, чому Аонішікі не отримав дискваліфікацію за порушення правил

Під час 11 дня турніру Nagoya Basho Данило Аонішікі Явгусишин переміг Гонояму. Багатьох здивувало, що ні гьодзі (головний рефері), ні симпани (5 бічних, які сидять біля дохьйо) не дискваліфікували українця, хоча той схопив суперника за волосся. Це суворо забороняється.

У коментарі для Nikkansports головний суддя Оное (колишній комусубі Хаманошіма) прокоментував цей епізод.

"Чи був фол? Мені це так не здалося".

На запитання "Чи він схопив зачіску, а потім відпустив?" він відповів: "Це не означає, що результат поєдинку був визначений саме цим. У мене залишилося лише миттєве враження, але якби щось було, то суддя з відеокабінету надав би нам повідомлення".

Суддя, відповідальний за відеоповтори, також зазначив, що правил не було порушено і що фолу не було.

У сумо заборонено хапати за волосся (зачіску), пальці та вуха з міркувань безпеки та поваги. Захоплення за волосся, крім високого ризику травмувати шийні хребці або вирвати пучок волосся, вважається негідним прийомом, який порушує принципи чесної боротьби.

Раніше Данило отримав похвалу від Кісеносато, який є тренером йокозуни Оносато.