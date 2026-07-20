Аонішікі прокоментував свою травму пальця на Nagoya Basho
hochi.news
Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин прокоментував перемогу над Таканошо, в якій він зазнав пошкодження. Українець визнав, що травмував палець на нозі, але не хоче на цьому зациклюватися.
Слова Аонішікі передає Nikkan Sports. Деталі додає Hochi.news.
"Болю не відчуваю".
У роздягальні він поклав лід із великого пакета на вкритий кров'ю великий палець лівої ноги.
Після сутички з Таканошо Данило вилетів за межі дохйо, повертаючись із гримасою болі на лиці.
Коли питання про травму не припинялися, він перервав їх, сказавши:
"Давайте поговоримо про сумо. Головна причина (успіхів на турнірі) – те, що я з усіх сил виконував те, що казав мені наставник".
На 9-й день на нього чекає поєдинок із Оносато, якому він програв усі чотири попередні зустрічі.
"Тіло слухається. Хочу боротися на повну до самого кінця".
Якщо він здобуде на Nagoya Basho 10 і більше перемог, то за особливим винятком зможе повернутися до рангу озекі.