Ексчемпіон UFC отримав 5 років в'язниці через замах на вбивство

Суд округу Санта-Клара в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, засудила колишнього чемпіона UFC у важкій вазі Кейна Веласкеса до 5 років ув'язнення за замах на вбивство.

Про це повідомляє ESPN.

Веласкесу, який вийшов з в'язниці в листопаді 2022 року під домашній арешт, зарахували 1 283 дні відбутого терміну.

Інцидент стався 28 лютого 2022 року. Веласкес стріляв у пікап, який перевозив Гаррі Гуларте. Цей чоловік звинувачений у розбещенні на той момент 4-річного сина Кейна. Під час погоні за пікапом колишній чемпіон зробив кілька пострілів та поранив вітчима Гуларте – Пола Бендера, який також був у машині.

Суд щодо звинувачень у розбещенні відбудеться 2 червня. Гуларте свою провину не визнав.

"Те, як я вчинив, не було правильним. Ми не можемо взяти закон у свої руки. Я знаю, що я зробив, і я знаю, що це було дуже небезпечно для інших людей, не лише для тих, хто був причетний до цього, але й для невинних людей. Я розумію, що я зробив, і я готовий зробити все, що від мене вимагається, щоб відплатити за це", – коментував цю ситуацію Веласкес.

Нагадаємо, Кейн Веласкес завоював титул чемпіона UFC у важкій вазі, нокаутувавши Брока Леснара в жовтні 2010 року. Боєць завершив свою кар'єру у 2019 році.

Після його арешту UFC запропонувала публічну підтримку Веласкесу. Також до суду був поданий лист від генерального директора Дана Вайта, в якому Кейн описувався як "зразковий приклад того, як повинен поводитися професійний спортсмен".