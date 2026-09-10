В UFC анонсували повернення Топурії

Президент UFC Дейна Вайт заявив, що колишній чемпіон UFC у легкій вазі Ілія Топурія (17-1) готовий почати планування свого повернення.

Його слова передає MMA Mania.

Топурія зазнав першої поразки в кар'єрі від Джастіна Гейджі в межах турніру UFC Freedom 250 у Білому домі. Попри статус фаворита, він зазнав тривалого побиття, перш ніж його кут зупинив бій перед п'ятим раундом.

"Наші хлопці постійно з ним на зв'язку. Зараз його немає в розкладі, але Топурія готовий битися, і ми готові до нього", – заявив функціонер.

Також Вайт відповів на запитання про наступний бій Топурії – реванш з Джастіном Гейджі чи бій з Педді Пімблеттом.

"Мені подобаються обидва варіанти, вони обидва чудові. Ми нічого не втрачаємо з жодним із цих боїв. Обидва поєдинки чудові, не знаю. Очевидно, реванш із Гейджі був би неймовірним. Бій із Педді Пімблеттом був би чудовим – зважаючи на те, як сильно вони ненавидять один одного", – сказав Вайт.

Раніше Олександр Усик підтримав Топурію після його поразки від Гейджі.