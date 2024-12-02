За демократичну та вільну країну: чемпіон UFC висловив підтримку протестувальникам у Грузії

Чемпіон UFC у напівлегкій вазі Ілія Топурія (16-0) підтримав протестувальників у Грузії, які виступають за євроінтеграцію своєї країни.

Свою солідарність грузинам 27-річний спортсмен висловив, опублікувавши Stories в Instagram.

"Моя чітка підтримка всім протестувальникам, які захищають наші права та прагнення. Я виступаю проти рішення щодо припинення переговорів про наше приєднання до Європейського Союзу. Мені соромно бачити, як поводяться з грузинськими дітьми. Це не можна назвати свободою. Ми хочемо забезпечити краще майбутнє для нашої країни. Важливо продовжувати наш шлях до європейської інтеграції, адже це майбутнє можливостей і прогресу для кожного громадянина. Ми повинні разом боротися за демократичну та вільну Грузію", – написав Топурія.

Протести у Грузії почалися після того, як прем'єр-міністр країни Іраклія Кобахідзе оголосив про припинення переговорів про приєднання до ЄС до 2028 року.

Ілія Топурія народився у Німеччині у родині грузинських біженців з Абхазії. У віці семи років він з батьками переїхав до Грузії, а через вісім років він емігрував до Іспанії.

Нагадаємо, що Топурія захистив титул чемпіона UFC у напівлегкій вазі, перемігши Макса Холловея на турнірі UFC 308.