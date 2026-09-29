Повернення до офісу: Топурія відновив тренування після поразки від Гейджі
Інстаграм
Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Ілія Топурія (17-1) відновив тренування перед повернення в октагон.
Про це боєць розповів в Інстаграм.
"Знову в офісі", – написав Топурія під світлинами з тренувальної зали.
Топурія зазнав першої поразки в кар'єрі від Джастіна Гейджі в межах турніру UFC Freedom 250 у Білому домі. Попри статус фаворита, він зазнав тривалого побиття, перш ніж його кут зупинив бій перед п'ятим раундом.
Напередодні президент UFC Дейна Вайт заявив, що Топурія готується до повернення в октагон, назвавши потенційних суперників іспанця.
Раніше Олександр Усик підтримав Топурію після його поразки від Гейджі.