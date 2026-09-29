Повернення до офісу: Топурія відновив тренування після поразки від Гейджі

Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Ілія Топурія (17-1) відновив тренування перед повернення в октагон.

Про це боєць розповів в Інстаграм.

"Знову в офісі", – написав Топурія під світлинами з тренувальної зали.

Топурія зазнав першої поразки в кар'єрі від Джастіна Гейджі в межах турніру UFC Freedom 250 у Білому домі. Попри статус фаворита, він зазнав тривалого побиття, перш ніж його кут зупинив бій перед п'ятим раундом.

Напередодні президент UFC Дейна Вайт заявив, що Топурія готується до повернення в октагон, назвавши потенційних суперників іспанця.

Раніше Олександр Усик підтримав Топурію після його поразки від Гейджі.