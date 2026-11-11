В Абу-Дабі затримали росіянина Нурмагомедова після нападу на Двалішвілі

Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах Ілія Топурія (17-1) заявив, що російського бійця Усмана Нурмагомедова затримали в Саудівській Аравії після нападу на колишнього чемпіона UFC у легшій вазі Мераба Двалішвілі (21-6).

Про це він розповів у соцмережі "Х".

"Як повідомляється, Усмана затримали разом із тими боягузами, які були з ним. І це ті самі люди, які наважуються повчати про смиренність і повагу? Яка ганьба. Зграя абсолютних боягузів. Я завжди вважав вас зграєю посередніх людей. Тепер ви розвіяли всі мої сумніви. Честь, повага та смиренність – це не слова, якими ви проповідуєте. Це цінності, за якими ви живете. А ви не продемонстрували жодної з них", – написав Топурія.

Нагадаємо, в одному з готелів Абу-Дабі Нурмагомедов разом із братами напав на Мераба прямо під час інтерв'ю.

У жовтні Двалішвілі одностайним рішенням суддів поступився Петеру Яну у бою за чемпіонський пояс UFC у найлегшій вазі.