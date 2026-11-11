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В Абу-Дабі затримали росіянина Нурмагомедова після нападу на Двалішвілі

Олександр Булава — 11 листопада 2026, 21:30
В Абу-Дабі затримали росіянина Нурмагомедова після нападу на Двалішвілі
Усман Нурмагомедов
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Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах Ілія Топурія (17-1) заявив, що російського бійця Усмана Нурмагомедова затримали в Саудівській Аравії після нападу на колишнього чемпіона UFC у легшій вазі Мераба Двалішвілі (21-6).

Про це він розповів у соцмережі "Х".

"Як повідомляється, Усмана затримали разом із тими боягузами, які були з ним.

І це ті самі люди, які наважуються повчати про смиренність і повагу? Яка ганьба. Зграя абсолютних боягузів.

Я завжди вважав вас зграєю посередніх людей. Тепер ви розвіяли всі мої сумніви.

Честь, повага та смиренність – це не слова, якими ви проповідуєте. Це цінності, за якими ви живете. А ви не продемонстрували жодної з них", – написав Топурія.

Нагадаємо, в одному з готелів Абу-Дабі Нурмагомедов разом із братами напав на Мераба прямо під час інтерв'ю.

У жовтні Двалішвілі одностайним рішенням суддів поступився Петеру Яну у бою за чемпіонський пояс UFC у найлегшій вазі.

Мераб Двалішвілі Нурмагомедов Ілія Топурія

Нурмагомедов

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