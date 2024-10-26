Топурія брутально вирубив Холловея та захистив титул чемпіона

Чемпіон UFC у напівлегкій вазі Ілія Топурія (16-0) захистив титул в бою проти Макса Холловея (26-8), який відбувся на турнірі UFC 308.

Поєдинок завершився у третьому раунді. Іспанець з перших секунд почав пресингувати Холловея, через що панамець був вимушений працювати на контратаках.

Протягом двох раундів у Макса це виходило, проте у третьому раунді чемпіон викинув чергову потужну комбінацію, яка дійшла точно у голову претендента. Декілька секунд і суддя був вимушений зупинити поєдинок.

Topuria noquea a Max en el 3er round y retiene su cinturón y es el primer hombre en noquear a Max Holloway #UFC308 pic.twitter.com/rbuRVlx2xo — Leandro Olivares B. (@leandrolivares) October 26, 2024

Нагадаємо, раніше представник ОАЄ Хамзат Чімаєв впевнено переміг австралійця Роберта Віттакера в першому раунді.