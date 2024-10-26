Топурія брутально вирубив Холловея та захистив титул чемпіона
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Чемпіон UFC у напівлегкій вазі Ілія Топурія (16-0) захистив титул в бою проти Макса Холловея (26-8), який відбувся на турнірі UFC 308.
Поєдинок завершився у третьому раунді. Іспанець з перших секунд почав пресингувати Холловея, через що панамець був вимушений працювати на контратаках.
Протягом двох раундів у Макса це виходило, проте у третьому раунді чемпіон викинув чергову потужну комбінацію, яка дійшла точно у голову претендента. Декілька секунд і суддя був вимушений зупинити поєдинок.
Нагадаємо, раніше представник ОАЄ Хамзат Чімаєв впевнено переміг австралійця Роберта Віттакера в першому раунді.