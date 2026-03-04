Сумоїст Аонішікі отримав церемоніальний одяг із традиційними орнаментами Вінницької області

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин отримав церемоніальний кешо-маваші* від бухгалтерської фірми KPMG Japan у місті Мацубара, префектура Осака.

Про це повідомляє Sponichi.co.jp. Деталі додає Nikkansports.com.

Кешо-маваші створила японська дочірня компанія KPMG Japan, одна з чотирьох найбільших аудиторських фірм світу, черпаючи натхнення з традиційних вишивальних візерунків, що передаються з покоління в покоління в його рідній Вінницькій області, Україна.

hochi.news

Дизайн виконаний у корпоративних кольорах компанії та фірмовому синьому кольорі Аонішікі, доповненому фіолетовим кольором, який дозволено використовувати після досягнення рангу озекі.

"Я буду носити цей церемоніальний маваші, прагнучи до найвищих рангів. Це візерунок, який я іноді бачив у дитинстві. Мені він здавався дуже гарним", – цитує Данила Hochi.news.

Домовленість між компанією та оякатою (тренером) і самим сумоїстом була досягнута завдяки зв'язкам з представником компанії, який проживає в Лондоні і супроводжував Явгусишина під час виступу в столиці Англії в жовтні минулого року.

*Кешо-маваші (яп. 化粧廻し) – це дорогий, багато оздоблений парадний фартух-пояс, який сумоїсти вищих дивізіонів носять під час урочистого виходу на ринг. Він одягається поверх основного бойового пояса, прикрашається вишивкою, символами або логотипами спонсорів і ніколи не використовується для самого бою.

Нагадаємо, нещодавно Данило під час тренування проігнорував прохання йокозуни Хошорю.