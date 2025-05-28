Зірка НФЛ вважає, що уряд США розробив ВІЛ

Квотербек Аарон Роджерс вважає, що уряд США причетний до появи хвороби ВІЛ (Вірусу імунодефіциту людини).

Про це він сказав на подкасті у Джо Рогана. Слова цитує Marca.

" Ця схема була видумана у 1980-х: створили божевільний вірус і пандемію. Вони виділили 350 млн доларів на пошук ліків від ВІЛ і майже нічого не змогли зробити", – заявив він.

41-річний футболіст порівняв появу COVID-19 і ВІЛу. Він вважає, що в цьому зацікавлені медичні компанії.

"Я не епідеміолог, я не лікар, я не імунолог, але я вмію читати і вчитися як будь яка нормальна людина. І я можу робити власні дослідження. Це був план тоді і зараз: створи хворобу, від якої допоможе лише одна вакцина. І Пфайзер це одна з найбільш кримінально корумпованих структур світу", – сказав він.

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“The blueprint, the game plan, was made in the ‘80s. Create a pandemic with a virus that’s going wild.”

😳pic.twitter.com/U60xzFFi4x — MLFootball (@_MLFootball) May 24, 2025

Аарон був обраний на драфті НФЛ-2005 під №24. Перші 17 років кар’єри квотербек грав за Грін-Бей Пекерс. У цьому клубі він виграв Супербоул-2011, а також визнавався чотири рази MVP сезону в НФЛ. Наразі він є вільним агентом.

Нагадаємо, лідер Філадельфії Іглз Сакуон Барклі отримав купу негативних повідомлень від фанатів. Вони розчаровані тим, що він весь день провів із Президентом США Дональдом Трампом.