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Зірка НФЛ вважає, що уряд США розробив ВІЛ

Руслан Травкін — 28 травня 2025, 10:08
Зірка НФЛ вважає, що уряд США розробив ВІЛ
Аарон Роджерс
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Квотербек Аарон Роджерс вважає, що уряд США причетний до появи хвороби ВІЛ (Вірусу імунодефіциту людини).

Про це він сказав на подкасті у Джо Рогана. Слова цитує Marca.

"Ця схема була видумана у 1980-х: створили божевільний вірус і пандемію. Вони виділили 350 млн доларів на пошук ліків від ВІЛ і майже нічого не змогли зробити", – заявив він.

41-річний футболіст порівняв появу COVID-19 і ВІЛу. Він вважає, що в цьому зацікавлені медичні компанії.

"Я не епідеміолог, я не лікар, я не імунолог, але я вмію читати і вчитися як будь яка нормальна людина. І я можу робити власні дослідження. Це був план тоді і зараз: створи хворобу, від якої допоможе лише одна вакцина. І Пфайзер це одна з найбільш кримінально корумпованих структур світу", – сказав він.

Аарон був обраний на драфті НФЛ-2005 під №24. Перші 17 років кар’єри квотербек грав за Грін-Бей Пекерс. У цьому клубі він виграв Супербоул-2011, а також визнавався чотири рази MVP сезону в НФЛ. Наразі він є вільним агентом. 

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Нагадаємо, лідер Філадельфії Іглз Сакуон Барклі отримав купу негативних повідомлень від фанатів. Вони розчаровані тим, що він весь день провів із Президентом США Дональдом Трампом.

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