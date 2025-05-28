Зірка НФЛ вважає, що уряд США розробив ВІЛ
Аарон Роджерс
Квотербек Аарон Роджерс вважає, що уряд США причетний до появи хвороби ВІЛ (Вірусу імунодефіциту людини).
Про це він сказав на подкасті у Джо Рогана. Слова цитує Marca.
"Ця схема була видумана у 1980-х: створили божевільний вірус і пандемію. Вони виділили 350 млн доларів на пошук ліків від ВІЛ і майже нічого не змогли зробити", – заявив він.
41-річний футболіст порівняв появу COVID-19 і ВІЛу. Він вважає, що в цьому зацікавлені медичні компанії.
"Я не епідеміолог, я не лікар, я не імунолог, але я вмію читати і вчитися як будь яка нормальна людина. І я можу робити власні дослідження. Це був план тоді і зараз: створи хворобу, від якої допоможе лише одна вакцина. І Пфайзер це одна з найбільш кримінально корумпованих структур світу", – сказав він.
Аарон був обраний на драфті НФЛ-2005 під №24. Перші 17 років кар’єри квотербек грав за Грін-Бей Пекерс. У цьому клубі він виграв Супербоул-2011, а також визнавався чотири рази MVP сезону в НФЛ. Наразі він є вільним агентом.
Нагадаємо, лідер Філадельфії Іглз Сакуон Барклі отримав купу негативних повідомлень від фанатів. Вони розчаровані тим, що він весь день провів із Президентом США Дональдом Трампом.