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Зірка НФЛ потрапив у скандал через гру в гольф із Трампом

Руслан Травкін — 29 квітня 2025, 19:17
Зірка НФЛ потрапив у скандал через гру в гольф із Трампом
Дональд Трамп і гравці Філадельфії Іглз
https://x.com/NFL/status/1917007333177348462/photo/3

Лідер Філадельфії Іглз Сакуон Барклі отримав купу негативних повідомлень від фанатів. Вони розчаровані тим, що він весь день провів із Президентом США Дональдом Трампом.

Сакуон у соцмережі "Х" написав пост, де пояснив, що просто поважає обрану владу.

"Деякі люди реально розлютилися, що я грав в гольф і прилетів в Білий Дім з президентом. Може я просто поважаю владу, це не так важко зрозуміти.

Не так давно я грав в гольф з Обамою... і завершу свою гру з Трампом. А тепер брись з моїх коментарів зі всією вашою політикою. Гарного всім дня", – написав він. 

Зазначимо, що Трамп провів день із гравцем, оскільки 28 квітня у Білому домі пройшла зустріч зі всією командою.

Нагадаємо, Іглз стали чемпіонами НФЛ, обігравши Канзас-Сіті Чіфс у Супербоулі. 

НФЛ Дональд Трамп Американський футбол Філадельфія Іглз

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