Зірка НФЛ потрапив у скандал через гру в гольф із Трампом

Лідер Філадельфії Іглз Сакуон Барклі отримав купу негативних повідомлень від фанатів. Вони розчаровані тим, що він весь день провів із Президентом США Дональдом Трампом.

Сакуон у соцмережі "Х" написав пост, де пояснив, що просто поважає обрану владу.

"Деякі люди реально розлютилися, що я грав в гольф і прилетів в Білий Дім з президентом. Може я просто поважаю владу, це не так важко зрозуміти. Не так давно я грав в гольф з Обамою... і завершу свою гру з Трампом. А тепер брись з моїх коментарів зі всією вашою політикою. Гарного всім дня", – написав він.

lol some people are really upset cause I played golfed and flew to the White House with the PRESIDENT. Maybe I just respect the office, not a hard concept to understand. Just golfed with Obama not too long ago…and look forward to finishing my round with Trump ! Now ya get out my… — Saquon Barkley (@saquon) April 28, 2025

Зазначимо, що Трамп провів день із гравцем, оскільки 28 квітня у Білому домі пройшла зустріч зі всією командою.

The @Eagles visited the White House today to celebrate their Super Bowl LIX victory. pic.twitter.com/cFmrU706F0 — NFL (@NFL) April 29, 2025

Нагадаємо, Іглз стали чемпіонами НФЛ, обігравши Канзас-Сіті Чіфс у Супербоулі.