Зірка НФЛ потрапив у скандал через гру в гольф із Трампом
Лідер Філадельфії Іглз Сакуон Барклі отримав купу негативних повідомлень від фанатів. Вони розчаровані тим, що він весь день провів із Президентом США Дональдом Трампом.
Сакуон у соцмережі "Х" написав пост, де пояснив, що просто поважає обрану владу.
"Деякі люди реально розлютилися, що я грав в гольф і прилетів в Білий Дім з президентом. Може я просто поважаю владу, це не так важко зрозуміти.
Не так давно я грав в гольф з Обамою... і завершу свою гру з Трампом. А тепер брись з моїх коментарів зі всією вашою політикою. Гарного всім дня", – написав він.
Зазначимо, що Трамп провів день із гравцем, оскільки 28 квітня у Білому домі пройшла зустріч зі всією командою.
Нагадаємо, Іглз стали чемпіонами НФЛ, обігравши Канзас-Сіті Чіфс у Супербоулі.