Україна здобула дев'ять медалей на Кубках Європи з дзюдо

Сьогодні, 6 квітня, українські дзюдоїсти продовжили збирати нагороди Кубків Європи різних вікових категорій, які проходили в трьох країнах.

Медалі до скарбнички України почали потрапляти після перемоги Михайла Свідрака у ваговій категорії до 81 кг на турнірі в хорватському Дубровніку.

Пізніше нагороди приходили зі змагань у польській Познані: Нікіта Юданов по шидо здобув золото у ваговій категорії до 100 кг, Сергій Сокирко приніс "бронзу" (до 90 кг), а в іншому поєдинку за третє місце відбулася українська дуель, в якій Ярослав Омельченко виявився сильнішим за Олега Фесенка (понад 100 кг).

Читайте також : Україна із шістьма медалями та перемогою в загальному заліку завершила Кубок Європи-2024/25

Найбагатшим на нагороди для українських дзюдоїстів став Кубок Європи серед кадетів у чеському Тепліце. Так скарбничка України поповнилася одразу п'ятьма медалями.

Єдине "золото" турніру цього дня здобула Іларія Цуркан у ваговій категорії до 63 кг. У цій же категорії Діана Самойлюк виграла бронзову медаль.

Михайло Соляник та Нікіта Сахаров виграли паралельні зустрічі у бронзових матчах вагової категорії до 81 кг, а Артур Макаренко став бронзовим призером у категорії до 90 кг.

Нагадаємо, що раніше українські дзюдоїсти завоювали шість медалей на турнірах у Чехії та Польщі.