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Україна із шістьма медалями та перемогою в загальному заліку завершила Кубок Європи-2024/25

Олексій Погорелов — 6 квітня 2025, 20:33
Збірна України з фристайлу
Збірна України з фристайлу
Ski Federation of Ukraine

Збірна України з фристайлу стала переможцем загального заліку Кубку Європи сезону-2024/25 у дисципліні акробатика. Це вже втретє, коли українські спортсмени виграють залік континентальної першості.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Заключний етап сезону стартував вчора, 5 квітня, в швейцарському Айроло. Максим Кузнєцов та Оксана Яцюк принесли Україні по одній золотій медалі. У той же час Ангеліна Брикіна посіла четверте місце, а Дмитро Котовський – п'яте.

Більше медалей, але нижчого гатунку українці здобули сьогодні, 6 квітня. В останній день змагань Кузнєцов та Брикіна стали срібними призерами Кубку Європи. Їх підтримали Котовський та Яцюк, які виграли бронзові медалі.

Нагадаємо, що українські дзюдоїсти завоювали 6 медалей на турнірах у Чехії та Польщі.

Раніше стало відомо, що Таїсія Онофрійчук здобула ще три медалі на етапі Кубку світу з художньої гімнастики.

Лижі Україна Фристайл Дмитро Котовський Максим Кузнєцов лижна акробатика Ангеліна Брикіна Оксана Яцюк

Україна

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