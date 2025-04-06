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Українські дзюдоїсти завоювали 6 медалей на турнірах у Чехії та Польщі

Олег Дідух — 6 квітня 2025, 11:43
Українські дзюдоїсти завоювали 6 медалей на турнірах у Чехії та Польщі
Федерація дзюдо України

Українські дзюдоїсти завоювали 4 медалі на Кубку Європи серед кадетів у чеському Тепліце.

Про це повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України.

Хазар Гейдаров став переможцем серед чоловіків у ваговій категорії до 60 кг. Іллі Назаренко завоював срібло у ваговій категорії до 66 кг, а Софія Паламаренко – у категорії до 40 кг серед жінок. Єлизавета Ємельянова стала бронзовою призеркою в ваговій категорії до 52 кг.

Паралельно на Кубку Європи серед юніорів у польській Познані українці завоювали ще дві бронзи: Данило Кравченко та Данило Молошик у вагових категоріях до 66 і 73 кг відповідно.

Нагадаємо, наприкінці березня зіркова українська дзюдоїстка Дар’я Білодід провела своє перше тренування з жіночою футбольною командою Металіст 1925.

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Федерація дзюдо України

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