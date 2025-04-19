🥉Україна здобула бронзу в групових вправах на Кубку світу

Збірна команда України здобула бронзову медаль у групових вправах на етапі Кубку світу з художньої гімнастики, який проходив у Баку, Азербайджан.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

За свій виступ українки отримали 48.250 бала. Кращий результат показали лише команди Болгарії (53,400) та Китаю (51,850).

Зауважимо, що збірну України представляли Єлизавета Азза, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Надія Юріна та Олександра Ющак.

Результати Кубку світу в Баку, художня гімнастика

Групові вправи

Болгарія – 53,400 бала Китай – 51,850 Україна – 48,250

Нагадаємо, на цьому ж етапі 16-річна українка Таїсія Онофрійчук здобула срібло у багатоборстві. До цього у неї було чотири поспіль золота у цьому виді змагань.

Також нещодавно Онофрійчук отримала спеціальне визнання від Міжнародної федерації гімнастики.