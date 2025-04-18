Онофрійчук кваліфікувалася до двох фіналів етапу Кубку світу в Баку

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук гарантувала собі виступ у двох фіналах етапу Кубку світу, який проходить в баку (Азербайджан).

Сьогодні, 18 квітня, стартував бакинський етап змагань, у яких відбулися кваліфікації вправ з обручем та м'ячем. Там виступили Онофрійчук та Поліна Каріка.

Читайте також : 🥇16-річна Онофрійчук здобула ще дві золоті медалі на етапі Кубку світу

Вправи з обручем краще вийшли в обох українок: Таїсія посіла друге місце кваліфікації з результатом 29,600 бала, а Поліна за свій виступи отримала 26,950 бала та підсумкове десяте місце.

Протилежна ситуація відбулася під час вправ із м'ячем. Онофрійчук спочатку отримала 26,150 бала, яке не дозволило їй пройти до фіналу. Але після протесту судді додали їй 0,200 бала. В результаті цього 16-річна спортсменка піднялася на восьмий рядок та заробила місце у фіналі. На жаль, Каріка з результатом 23,150 залишилася поза бортом фіналу.

На українок попереду очікують ще дві кваліфікації: вправи з булавами та стрічкою. Всі фінали Кубку світу проходитимуть у неділю, 20 квітня.

Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук отримала спеціальне визнання від Міжнародної федерації гімнастики.