Мер румунського міста заборонив гімн та прапор РФ на турнірі з художньої гімнастики

Мер румунського міста Клуж-Напока, яке приймає цьогорічний Кубок світового виклику з художньої гімнастики, Еміль Бок заявив, що російським атлетам буде заборонено виступати на турнірі під своїми прапорами та співати гімни країни-агресорки.

Про це він повідомив у власному Фейсбуці.

Колишній прем'єр-міністр Румунії сказав, що він підтримує позицію Європейського Союзу з цього питання та вважає недопустимим використання політичних символів РФ у європейській країні. Проте 59-річний політик зазначив, що не має особисто нічого проти спорту та спортсменів.

Нещодавно Всесвітня федерація художньої гімнастики змінила правила і дозволила спортсменам з Росії використовувати гімн та прапор на офіційних змаганнях, зокрема на цих змаганнях у Клуж-Напоці.

Я хотів би, щоб це було дуже чітко, ясно і без жодних двозначностей. У багатофункціональному залі BT Arena в Клуж-Напоці не лунатиме гімн Росії, і прапор Росії не використовуватиметься для представлення спортсменів цієї країни.

Це рішення не є формою протесту проти спортсменів, я нічого не маю проти спорту, я підтримую спорт, але не погоджуюся з тим, щоб політичні символи держави-агресора в Європі використовувалися в країні Європейського Союзу, яка вже стільки разів висловлювала свою позицію проти агресії Росії щодо України, а також у Європейському Союзі, який твердо засуджує акт агресії Росії проти України".

Нагадаємо, що у травні цього року виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики ухвалив рішення зняти всі санкції з Росії та Білорусі. Пізніше цю постанову затвердила і Європейська федерація гімнастики.

Зауважимо, що етап Кубку світового виклику з художньої гімнастики в Клуж-Напоці відбуватиметься з 26 по 28 червня.