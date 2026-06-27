Онофрійчук здобула "срібло" у багатоборстві на Кубку світового виклику в Румунії
Українка Таїсія Онофрійчук здобула срібну медаль у багатоборстві на Кубку світового виклику з художньої гімнастики, який стартував у Румунії.
18-річна гімнастка показала загальний результат у 112,000 балів, поступившись лише представниці Німеччини Дар'ї Варфоломєєв. "Бронзу" ж здобула Тахміна Ікромова з Узбекистану.
Ще одна українка Любов Геращенко стала лише 32-ю з результатом 95,600.
У підсумку 18-річна Онофрійчук пробилася до усіх чотирьох фіналів в окремих дисциплінах, які відбудуться 28 червня.
Кубок світового виклику-2026 з художньої гімнастики
1. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) – 116.950 балів
2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 112.000
3. Тахміна Ікромова (Узбекистан) - 111.450
...32. Любов Геращенко (Україна) – 95.600
Нагадаємо, на чемпіонаті Європи Таїсія Онофрійчук здобула "бронзу" в особистому багатоборстві.