Онофрійчук здобула "срібло" у багатоборстві на Кубку світового виклику в Румунії

Українка Таїсія Онофрійчук здобула срібну медаль у багатоборстві на Кубку світового виклику з художньої гімнастики, який стартував у Румунії.

18-річна гімнастка показала загальний результат у 112,000 балів, поступившись лише представниці Німеччини Дар'ї Варфоломєєв. "Бронзу" ж здобула Тахміна Ікромова з Узбекистану.

Ще одна українка Любов Геращенко стала лише 32-ю з результатом 95,600.

У підсумку 18-річна Онофрійчук пробилася до усіх чотирьох фіналів в окремих дисциплінах, які відбудуться 28 червня.

Кубок світового виклику-2026 з художньої гімнастики

1. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) – 116.950 балів

2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 112.000

3. Тахміна Ікромова (Узбекистан) - 111.450

...32. Любов Геращенко (Україна) – 95.600

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи Таїсія Онофрійчук здобула "бронзу" в особистому багатоборстві.