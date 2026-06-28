Онофрійчук здобула 2 "золота" та "срібло" в окремих дисциплінах на Кубку світового виклику в Румунії
Українка Таїсія Онофрійчук здобула ще 3 медалі на Кубку світового виклику з художньої гімнастики, який проходить у Румунії.
У чотирьох фіналах в окремих дисциплінах, які відбулися 28 червня, 18-річна українська грація виграла дві золотих та одну срібну медаль.
Так, Онофрійчук перемогла у фіналах зі стрічкою (28,000) та з обручем (28,850), стала 2-ю у вправах з м'ячем (28,100) та зупинилася за крок до "бронзи" у вправах з булавами (28,400).
Кубок світового виклику-2026 з художньої гімнастики
Окремі фінали
Булави
1. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) – 30,250
2. Вєра Туголукова (Кіпр) – 28,850
3. Ліліана Левінська (Польща) – 28,500
4. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 28,400
Стрічка
1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 28,000
2. Тахміна Ікромова (Узбекистан) – 27,850
3. Даніела Мунітс (Ізраїль) – 27,600
Обруч
1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 28,850
2. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) – 28,650
3. Вєра Туголукова (Кіпр) – 28,400
М'яч
1. Ліліана Левінська (Польща) – 28,250
2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 28,100
3. Амалія Ліка (Румунія) – 27,850
Нагадаємо, 27 червня Таїсія також здобула "срібло" в індивідуальному багатоборстві.