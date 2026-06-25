Російські гімнастки тренувалися у формі з прапором РФ до Кубку світового виклику з художньої гімнастики в румунському місті Клуж-Напока, мер якого раніше заборонив виступати на турнірі під своїми стягами та співати гімни країни-агресорки.

Про це стало відомо з телеграм-каналу Федерації гімнастики Росії.

На фото чітко видно, як на плечах атлеток зображений триколор країни-агресорки. У пості зазначається, що підготовка проходила у межах офіційного випробування майданчика в румунському місті.

Нагадаємо, що раніше мер Клуж-Напоки та колишній прем'єр-міністр Румунії Еміль Бок заборонив використовувати російську символіку та гімни на гімнастичних змаганнях у своєму місті, посилаючись на позицію Європейського Союзу з цього питання.

Він був проти того, щоб у європейській країні, яка багато разів висловлювала чітку позицію щодо агресії РФ на території України, були присутні символи країни-агресорки.

Додамо, що у травні цього року виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики ухвалив рішення зняти всі санкції з Росії та Білорусі. Пізніше цю постанову затвердила і Європейська федерація гімнастики.

Зауважимо, що етап Кубку світового виклику з художньої гімнастики в Клуж-Напоці відбуватиметься з 26 по 28 червня.