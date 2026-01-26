Колишня зірка сумо назвав головну сильну сторону Аонішікі

Колишній озекі Котошогіку Казухіро (Kotoshōgiku Kazuhiro), який зараз є оякатою (тренером) під іменем Хіденояма, високо оцінує стиль українця Данила Аонішікі Явгусишина.

Слова 41-річного японця, який виступав у найвищому дивізіоні сумо з 2005 по 2020 рік, цитує Tokyo-sports.co.jp.

"Його найбільша сила – це наявність власного, неповторного стилю. Його основна сила і потужність дозволяють йому атакувати, зберігаючи стабільно низький центр ваги. Він також вміє будувати поєдинок від початкового натиску до вирішального моменту. Це борець, у якого розум, техніка і тіло знаходяться в гармонії. Він вже володіє більш ніж достатньою майстерністю, щоб стати йокозуною. Я вірю, що він має потенціал, щоб виграти і наступний турнір", – заявив Хіденояма.

Нагадаємо, що на рік проходить 6 гранд-турнірів сумо.

Hatsu Basho (січень, Токіо)

Haru Basho (березень, Осака)

Natsu Basho (травень, Токіо)

Nagoya Basho (липень, Нагоя)

Aki Basho (вересень, Токіо)

Kyushu Basho (листопад, Фукуока)

Минулого року Данило виграв Kyushu Basho. Таким чином, він виграв головний турнір двічі поспіль. Щоб стати йокозуною – треба виграти два турніри в ранзі озекі або демонструвати домінантні результати.

Котошогіку мав статус озекі з грудня 2011 по березнень 2017, але за цей період лише раз здобував юшо (перемогу на турнірі), тому не зумів стати йокозуною.

Ранги в сумо

Маегашири – отримують у середньому ~$12 500.

Комусубі – мають окремі привілеї, ~$16 000, звернення за титулом і після кар'єри.

Секіваке – "сходи" до озекі; потрібно стабільно проводити турніри 10+ перемог.

Озекі – ~$22 000, членство в Асоціації після кар'єри, солідна виплата, церемоніальні ролі. Зазвичай для підвищення потрібно 33 перемоги за 3 турніри. Якщо озекі отримує маке коші (7-8 і гірше), має шанс реабілітації на наступному турнірі.

Йокозуна – найвищий ранг, лише 75 сумоїстів в історії досягали його. Стають, як правило, після двох поспіль юшо на рівні озекі або еквівалентної домінації. Йокозуну не знижують – у разі тривалих слабких результатів завершує кар'єру. Нині є 2 йокозуни – Хошорю (Монголія) і Оносато (Японія).

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, для виступів обирають собі ім'я. Данило взяв нікнейм Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо - декоративна тканина з шовковою основою – прим.) Це метафора, що може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.