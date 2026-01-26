Українська правда
Колишня зірка сумо назвав головну сильну сторону Аонішікі

Руслан Травкін — 26 січня 2026, 16:47
Колишній озекі Котошогіку Казухіро (Kotoshōgiku Kazuhiro), який зараз є оякатою (тренером) під іменем Хіденояма, високо оцінує стиль українця Данила Аонішікі Явгусишина.

Слова 41-річного японця, який виступав у найвищому дивізіоні сумо з 2005 по 2020 рік, цитує Tokyo-sports.co.jp.

"Його найбільша сила – це наявність власного, неповторного стилю. Його основна сила і потужність дозволяють йому атакувати, зберігаючи стабільно низький центр ваги. Він також вміє будувати поєдинок від початкового натиску до вирішального моменту. Це борець, у якого розум, техніка і тіло знаходяться в гармонії.

Він вже володіє більш ніж достатньою майстерністю, щоб стати йокозуною. Я вірю, що він має потенціал, щоб виграти і наступний турнір", – заявив Хіденояма.

Нагадаємо, що на рік проходить 6 гранд-турнірів сумо.

  • Hatsu Basho (січень, Токіо)
  • Haru Basho (березень, Осака)
  • Natsu Basho (травень, Токіо)
  • Nagoya Basho (липень, Нагоя)
  • Aki Basho (вересень, Токіо)
  • Kyushu Basho (листопад, Фукуока)
Минулого року Данило виграв Kyushu Basho. Таким чином, він виграв головний турнір двічі поспіль. Щоб стати йокозуною – треба виграти два турніри в ранзі озекі або демонструвати домінантні результати.

Котошогіку мав статус озекі з грудня 2011 по березнень 2017, але за цей період лише раз здобував юшо (перемогу на турнірі), тому не зумів стати йокозуною.

Ранги в сумо

Маегашири – отримують у середньому ~$12 500.

Комусубі – мають окремі привілеї, ~$16 000, звернення за титулом і після кар'єри.

Секіваке – "сходи" до озекі; потрібно стабільно проводити турніри 10+ перемог.

Озекі – ~$22 000, членство в Асоціації після кар'єри, солідна виплата, церемоніальні ролі. Зазвичай для підвищення потрібно 33 перемоги за 3 турніри. Якщо озекі отримує маке коші (7-8 і гірше), має шанс реабілітації на наступному турнірі.

Йокозуна – найвищий ранг, лише 75 сумоїстів в історії досягали його. Стають, як правило, після двох поспіль юшо на рівні озекі або еквівалентної домінації. Йокозуну не знижують – у разі тривалих слабких результатів завершує кар'єру. Нині є 2 йокозуни – Хошорю (Монголія) і Оносато (Японія).

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, для виступів обирають собі ім'я. Данило взяв нікнейм Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо - декоративна тканина з шовковою основою – прим.) Це метафора, що може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.

