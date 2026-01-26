Колишній озекі Мусояма: Аонішікі був схожий на кіборга

Колишній сумоїст Мусояма (виступав у Макуучі з 1993 по 2004 рік) похвалив українця Данила Аонішікі Явгусишина. Він вважає, що той своїми діями схожий на кіборга.

Слова Мусоями передає Sanspo.com.

"Було так, ніби нищівної поразки від Оносато, де він спіткнувся на початку сутички, ніколи не було. Справді відчувається, що ті, хто піднімається на вершину, є майстрами у зміні свого мислення. Його концентрація, його невпинний поштовх вперед, не порушуючи нахилу вперед – він був схожий на кіборга. Наступного турніру він буде боротися за найвищий ранг. Це нагадує, як Чійонофуджі, як новий озекі, відразу піднявся до йокодзуни. З'явився грізний борець", – сказав Мусояма.

Чійонофуджі (Chiyonofuji Mitsugu) отримав ранг озекі перед березневим турніром у 1981 році. Після трьох турнірів у вересні того ж року він був підвищений до йокозуни.

Мусояма отримав ранг озекі у травні 2000-го. За чотири роки він провів 26 турнірів, але так і не зумів наблизитися до рангу йокозуна.

Нагадаємо, минулого року українець став тріумфатором листопадового башо, що дозволило йому отримати ранг озекі.

Загалом він став лише четвертим європейцем, який досяг рангу озекі. Раніше це вдавалося Котоошу (Калоян Махлянов, Болгарія), Баруто (Кальдо Хевельсон, Естонія) та Точіношину (Леван Горгадзе, Грузія). Жоден із них не зумів досягти рангу йокозуна.

Титул йокозуна почали надавати з 1789 року. Загалом за всю історію такий ранг досягали лише 75 борців. Йокозуною ставали два представники США (обидва зі штату Гаваї), а також шість монголів. Всі інші – японці.

Борці сумо, навіть якщо вони не з Японії, для виступів обирають собі ім'я. Данило взяв шикону Аонішікі Арата, що означає "Синя парча" (художньо - декоративна тканина з шовковою основою – прим.) Це метафора, що може означати молодий, але яскравий талант, або благородну силу в молодому тілі.