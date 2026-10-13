На засіданні Ради ЄС обговорили кроки для запобігання поверненню росіян до міжнародного спорту

Європейська служба зовнішніх справ і Єврокомісія збираються підготувати пропозиції щодо того, як не допустити повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Про це повідомляє DWS News.

Відповідну заяву зробила представниця ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Кая Каллас. Це сталось після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

"Міністри обговорили запобігання поверненню російських і білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань. Ми стикаємося з подібною ситуацією і в культурній сфері. Спорт і культура не повинні ставати інструментами відбілювання російської агресії. За підсумками сьогоднішнього обговорення мої служби спільно з Європейською комісією підготують пропозиції щодо збереження ізоляції Росії у світовому спорті. Це може відбуватися паралельно з подальшими санкціями проти тих, хто знищує культурну спадщину України", – сказала Каллас.

Напередодні міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що дев'ять країн ЄС підтримали ініціативу позбавити фінансування федерації, які зняли санкції з Росії.

Нагадаємо, що раніше МОК скасував відсторонення Олімпійського комітету Росії та припинив дію рекомендацій щодо обмежень для російських спортсменів. У низці видів спорту росіян і білорусів поступово допускають до міжнародних змагань.