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Україна виграла бронзові медалі одного із найпрестижніших турнірів з конкуру

Олексій Погорелов — 24 березня 2025, 11:31
Анастасія Бондарева та Микола Пилипейко
Анастасія Бондарева та Микола Пилипейко
sauthermes

Збірна України U-25 посіла третє місце на турнірі з конкуру Saut Hermes au Grand Palais CSI 5, який минулими вихідними проходив у Парижі.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

На одному з найпрестижніших турнірів світу Україну представляли Анастасія Бондарева та Микола Пилипейко. Завдяки своєму виступу вони здобули бронзові медалі змагання.

Українці поступилися лише командам з Бельгії та Великої Британії, які стали переможцями та срібними призерами відповідно.

Нагадаємо, що вчора Віталій Калініченко встановив особистий рекорд на Континентальному кубку.

Раніше стало відомо, що Україна здобула два "золота" на турнірі з фехтування Європейського циклу в Лозанні

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