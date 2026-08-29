Олімпійського вершника дискваліфікували за жорстоке поводження з тваринами на 18 місяців

Австралійського вершника-триборця Гіта Раяна дискваліфікували на 18 місяців за підсумками розслідування щодо жорстокого поводження з конем.

Про це повідомляє The Guardian.

Відповідне рішення ухвалила Міжнародна федерація кінного спорту (FEI). Це відсторонення буде діяти в ретроспективній формі, тобто воно діє постфактум з 12 червня 2025 року, а завершиться 12 грудня цього року. Також йому ввели штрафні санкції у розмірі 5174 доларів США.

FEI пояснила свій вердикт щодо Раяна тим, що вершник своїм жорстоким поводженням завдав шкоди репутації Міжнародної федерації та кінному спорту загалом.

Ймовірний факт агресивного поводження з тваринами з боку австралійського вершника почав розслідуватися після того, як у соцмережах було опубліковано відео, на якому помітно, що Раян неодноразово б'є коня батогом.

Згодом, як цей відеоматеріал почали масово поширювати, на нього відреагував австралійський кінноспортивний орган та дискваліфікував 68-річного спортсмена на тимчасовий термін.

Сам Раян, аргументуючи свої дії, заявив, що він таким чином намагався врятувати коня, оскільки раніше він завдав шкоди своєму власнику і його мали відправити на бойню.

За словами австралійця, цей відеозапис зробив його колишній невдоволений співробітник, а сам кінь після цього інциденту живе та чудово почувається у новому домі.

Зауважимо, що Раян представляв Австралію на Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні, де посів 8-ме місце. Окрім того, ставав тричі чемпіоном Австралії у триденному конкурсі.

Нагадаємо, що триразова олімпійська чемпіонка Шарлотта Дюжарден потрапила раніше у скандал через агресію до свого коня після завершення дискваліфікації.