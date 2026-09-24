Американський жокей-клуб перейменував скакового коня через асоціації з Гітлером

Американський жокей-клуб ухвалив рішення перейменувати свого скакового коня "Австрійський художник" через асоціації з колишнім фюрером Третього Рейху Адольфом Гітлером.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається, клуб отримав низку скарг щодо назви тварини, після чого було вирішено, що коня потрібно перейменувати. Гітлер до початку Першої світової війни працював художником у Відні, через що серед деяких користувачів інтернету стало популярно так називати німецького диктатора, аби обійти систему модерації.

"На початку цього тижня Реєстр отримав офіційну скаргу про те, що це ім'я є образливим, і ми негайно розпочали перевірку. Реєстратор визначив, що ця назва не відповідає вимогам Правила 6.F.9.d, яке забороняє назви, що "можуть бути образливими або загрозливими з огляду на такі фактори, як, зокрема, колір шкіри, віросповідання, інвалідність, етнічна приналежність, гендер, національне походження, раса, релігія, політичні погляди або сексуальна орієнтація", — пояснює свою постанову клуб.

Сам власник тварини Скотт Гербертсон натякнув, що її назвали на честь австрійського художника Густава Клімта. Утім, відтепер коня звуть "Merrylegs", що перекладається з англійської мови як "Веселоніг". Ймовірно, це відсилка на поні з класичної повісті Ганни Сьюелл "Чорний Красень".

Варто зазначити, що у 2-річного коня також є сестра. Власник тварини дав їй ім'я "New Order" ("Новий порядок" з англійської). Так називався режим, який Третій Рейх хотів встановити на захоплених територіях. Клуб заявив, що її теж потрібно перейменувати.

Чоловік пояснив, що йому просто подобається британська електронна рок-група, яка теж має назву New Order.

Додамо, що у вересні цього року "Австрійський художник" переміг у старті на іподромі Horseshoe Indianapolis й заробив за перемогу 38 500 доларів.

Нагадаємо, що напередодні олімпійського вершника Гіта Раяна дискваліфікували на 18 місяців за жорстоке поводження з тваринами