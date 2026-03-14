Гучний скандал у кінному спорті: м’ясо чемпіонського скакового коня подали у їдальні в Туреччині

Гучний скандал сколихнув світ кінного спорту після того, як у Туреччині з'ясувалося, що м'ясо скакового коня опинилося у страві, яку подали в благодійній їдальні. Інцидент став відомим після того, як один із відвідувачів закладу випадково знайшов у тарілці з тушкованим м'ясом мікрочіп.

Подія сталася в турецькому місті Мерсін. Після знахідки було негайно розпочато перевірку, яку провело Міністерство сільського та лісового господарства Туреччини.

У результаті експерти встановили, що у страві було м'ясо "непарнопитної тварини", яке належало чотирирічній чистокровній скаковій кобилі на ім'я Смарт Летч.

За даними Турецького жокей-клубу, ця кобила за свою кар'єру виграла три перегони та заробила близько 19 тисяч фунтів призових. Останній старт у її кар'єрі відбувся 14 жовтня минулого року в Адані, де тварина отримала перелом ноги під час забігу, що фактично завершило її спортивну кар'єру.

Власник коня, фермер Суат Топчу, розповів, що після травми він забрав тварину на свою ферму з наміром зробити її племінною кобилою. Однак під час ветеринарного огляду з'ясувалося, що вона не може мати потомство. Тоді чоловік вирішив безкоштовно передати коня до кінного клубу, де діти навчаються верховій їзді.

Читайте також : У Великій Британії приспали коня, який тричі ставав олімпійським чемпіоном

За словами власника, тварину передали водієві для транспортування до клубу, але вона так і не дісталася пункту призначення. Слідство вважає, що коня незаконно забили, а його м'ясо продали, маркуючи його як яловичину. Саме так воно і могло потрапити до благодійної їдальні.

Зазначимо, у Туреччині забій коней на м'ясо заборонений, особливо якщо йдеться про зареєстрованих скакових коней. Після інциденту влада вилучила та знищила близько 213 кілограмів страви з м'ясом, а заклад, де її подавали, внесли до офіційного списку продуктів, що можуть становити ризик для здоров'я населення. Також було подано кримінальну скаргу до прокуратури, а розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що триразова олімпійська чемпіонка потрапила у скандал через агресивне поводження з конем.