Кінний спорт

Триразова олімпійська чемпіонка знову потрапила в скандал через агресивне поводження з конем

Руслан Травкін — 3 березня 2026, 05:21
Шарлотта Дюжарден
Instagram

Британська триразова олімпійська чемпіонка з виїздки Шарлотта Дюжарден опинилась у центрі нової хвилі критики щодо поводження з тваринами – менш ніж через рік після завершення року дискваліфікації, пов'язаної зі скандалом через різку агресивність до коня.

Про це пише Dailymail.co.uk.

У Мережі з'явився відеокліп тривалістю майже вісім хвилин, розміщений організацією з захисту тварин "Collectif Pour Les Chevaux", на якому нібито видно, як Дюжарден під час розминки в Амстердамі тримає дуже коротку вуздечку та часто використовує батіг, що викликало "поведінку конфлікту" у коня – через реакцію у ротовій частині та рух хвоста.

Ветеринарка-організатор відеозйомки повідомила, що після побаченого звернулась до комісара події, але не помітила жодної зміни в поведінці вершниці після цього.

У свою чергу Британська кінна федерація (BEF) заявила, що на основі короткого відеокліпу важко робити повну оцінку ситуації, але запевнила, що "ніколи не допустить компромісів у забезпеченні благополуччя коня".

Нагадаємо, на початку грудня минулого року приспали коня Валегро. Разом із ним Шарлотта й виграла більшу частину своїх нагород.

Шарлотта здобула два золота на Олімпіаді-2012, а на іграх в Ріо додала ще одне. На Олімпіаді-2016 вона також здобула срібло. Змагання в Токіо для неї були не найвдалішими – дві бронзові нагороди.

Шарлотта Дюжарден

