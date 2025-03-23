Україна здобула два золота на турнірі з фехтування Європейського циклу в Лозанні

Українські спортсмени здобули дві золоті нагороди на турнірі Європейського циклу U-23 Lausanne International Fencing Challenge.

Максим Перчук виграв 5 з 6 поєдинків у своїй групі, а у фіналі переміг бронзового призера чемпіонату Європи-2024 і віцечемпіона нещодавнього Гран-прі в Будапешті, господаря доріжки Яна Орі (15:13).

Результат ЄЦ U-23 на шпагах (чоловіки)

1. Максим Перчук

2. Ян Орі

3. Колін Мументалер, Тіграм Траоре Карре

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10. Роман Самойлов

18. Арсеній Прокоф'єв

25. Владислав Назаревич

48. Лев Корнієнко

Жіноча збірна України виграла два поєдинки групового етапу, а у фіналі була сильнішою за команду Швейцарії – 40:27. На Lausanne International Fencing Challenge нашу країну представляли Марія Волошина, Олександра Романова, Емілі Конрад та Катерина Коротецька.

Результат ЄЦ U-23 на шпагах (командні жіночі)

1. Україна

2. Швейцарія

3. Велика Британія

Зазначимо, що раніше українські шпажисти здобули бронзову нагороду Європейського кадетського циклу.