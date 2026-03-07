Іран пропустить зимову Паралімпіаду-2026 через воєнні дії на Близькому Сході.

Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що Іран не братиме участі в зимових Паралімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо через загострення конфлікту на Близькому Сході.

Про це інформує Reuters.

Національний паралімпійський комітет Ірану планував відправити на турнір одного спортсмена – Абулфазла Хатібі Міанеї, який мав змагатися в лижних перегонах 10 та 11 березня, але через небезпечність виїзду з іранської території він не потрапить до цьогорічної Паралімпіади.

Президент МПК Ендрю Парсонс зазначив, що організатори намагалися знайти безпечні маршрути для приїзду спортсмена, проте через активні бойові дії ризик для життя виявився надто високим.

"Ми отримали повідомлення від НПК Ірану про те, що безпечний проїзд до Мілано-Кортіна 2026 неможливий, і, як наслідок, вони не зможуть приїхати на Ігри. Це справді велике розчарування для світового спорту, а особливо для Абулфазла, який не зможе безпечно приїхати, щоб взяти участь у своїх третіх зимових Паралімпійських іграх в Мілані-Кортіні 2026 року. З моменту початку конфлікту в суботу МПК та Організаційний комітет Мілано-Кортіна 2026 безперервно працюють за лаштунками з НПК та національною федерацією лижного спорту, щоб знайти альтернативні маршрути для безпечного проїзду іранської делегації на Ігри. Однак, з огляду на конфлікт, що триває на Близькому Сході, ризик для життя людей є надто високим".

Через відсутність делегації прапор країни також вилучили з церемонії відкриття турніру на Арена ді Верона.

Зауважимо, що Абулфазл є дворазовим учасником зимових Паралімпійських ігор, який представляв свою країну на змаганнях у Пхьончхані 2018 року та в Пекіні 2022 року. Самі ж Паралімпійські Ігри-2026 вже розпочалися 6 березня та триватимуть по 15 число.

Нагадаємо, що попри бойкот з боку НПК України та заборону виносити український прапор, організатори зимових Паралімпійських ігор 2026 року винесли "синьо-жовтий" стяг України під час церемонії відкриття у Вероні.