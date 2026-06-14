Вболівальники пронесли дореволюційний прапор Ірану на матч ЧС-2026 попри заборону ФІФА

Вболівальникам вдалося пронести дореволюційний прапор Ірану на матч чемпіонату світу 2026-го року попри заборону ФІФА.

Про це повідомляє The Athletic.

Це сталося на стадіоні "Левайс" під час матчу 1-го туру групи В, у якому Катар вирвав на останніх хвилинах історичну для себе нічию проти Швейцарії (1:1). Видання звернулося по коментарі до ФІФА та місцевих організаторів щодо цього інциденту, проте відповіді так і не отримало.

Додамо, що напередодні каліфорнійська некомерційна організація "Інститут голосів свободи", яка називає себе "присвяченою просуванню свободи слова" для іранців, подала позов проти Міжнародної федерації футболу через заборону вболівальникам проносити на стадіони дореволюційний іранський прапор під час чемпіонату світу з футболу.

Зауважимо, що цей стяг використовувався як офіційний до революції 1979-го в Ірані. Основна відмінність від нового іранського знамена – це жовтий лев і сонце у центрі полотна.

Дореволюційний прапор часто застосовується опозиційними представниками іранської діаспори проти чинного режиму в країні. Він також був присутній на матчах чемпіонату світу 2022-го року та на Кубку Азії 2024-го. Також зараз широко фігурує у проіранських мітингах з приводу початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Сама ж ФІФА, коли її запитали про причини заборони, послалася на регламент турніру.

"Будь-які матеріали, зокрема банери, прапори, листівки, одяг та інші атрибути, що мають політичний, образливий та/або дискримінаційний характер і містять формулювання, символи чи будь-які інші ознаки, спрямовані на дискримінацію будь-якого роду щодо країни, приватної особи чи групи осіб за ознакою раси, кольору шкіри, етнічної приналежності, національного чи соціального походження, гендерної ідентичності та самовираження, інвалідності, мови, релігії, політичних поглядів чи будь-яких інших переконань, походження, майнового стану або будь-якого іншого статусу, сексуальної орієнтації або з будь-яких інших підстав".

Нагадаємо, що ФІФА також заборонила збірній Гаїті виступати у формі, на якій зображено повстанців, що піднімають гаїтянський прапор у битві при Вертьєрі. В організації вважають це політичним проявом.