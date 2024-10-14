Бах обговорив повернення білоруських спортсменів з генсеком місцевого НОК

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах провів зустріч з генеральним секретарем Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі та дворазовою призеркою Олімпійських ігор з художньої гімнастики Ксенією Санкович.

Про це повідомляє НОК Білорусі.

Серед тем обговорення було й повернення білоруських спортсменів на міжнародні змагання. На Олімпійських іграх-2024 у Парижі білоруси виступали в статусі нейтральних спортсменів.

Напередодні міністерство молоді та спорту України, міністерство закордонних справ та спортивний комітет звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса із закликом зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у Всесвітніх іграх-2025.

Також стало відомо, що Міжнародний союз біатлоністів (IBU) збереже відсторонення російських та білоруських спортсменів на сезон 2024/25.