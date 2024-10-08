Україна закликала Всесвітні ігри продовжити санкції щодо Росії та Білорусі

Міністерство молоді та спорту України, міністерство закордонних справ та спортивний комітет звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса із закликом зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у Всесвітніх іграх-2025.

Про це йдеться в повідомленні Мінспорту.

Міжнародна Асоціація Всесвітніх ігор у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Україна закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

"Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до Президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Українська сторона висловила вдячність за підтримку і закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року", – йдеться в повідомленні.

Наступні Всесвітні ігри пройдуть у 2025 році в китайському місці Ченду з 7 по 17 серпня.

Попередні Ігри, які були заплановані на 2021 рік, але через пандемію коронавірусу були перенесені на 2022-й, пройшли в Бірмінгемі, штат Алабама, США. Україна посіла третє місце в загальному заліку (45 медалей: 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових). Краще за українців виступили лише спортсмени з Німеччини та господарі змагань — американці.

Нагадаємо, програму Всесвітніх ігор складають дисципліни, що не входять до програми Олімпійських ігор. Змагання проводяться періодичністю один раз в чотири роки починаючи з 1981 року.