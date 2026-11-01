Барком-Кажани зазнали першої поразки в чемпіонаті Польщі

Львівський клуб Барком-Кажани, який цього сезону виступає під назвою Ястшембе Барком, зазнав першої поразки у чемпіонаті Польщі.

У матчі третього туру команда у 5 сетах програла Хелму. Українська команда виграла дві партії, але не змогла втримати перевагу та поступилася на тайбрейку.

Барком упевнено виграв перший сет (25:14), але Хелм відповів перемогою в другій партії (25:22). Львів'яни знову вийшли вперед, забравши третій сет (25:20), однак не втримали перевагу в четвертому (23:25). На тайбрейку сильнішими виявився Хелм – 15:10.

Для Баркома ця поразка стала першою в сезоні-2026/27. До цього львів'яни здолали Слепск Сувалькі (3:2) та Стілон Гожув (3:0). Наразі колектив має шість очок і посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату.

Чемпіонат Польщі

3 тур, 1 листопада

Ястшембе Барком – Хелм 2:3 (25:14, 22:25, 25:20, 23:25, 10:15)

У наступному турі львівська команда зустрінеться з Проєктом Варшава, за який виступає український волейболіст Юрій Семенюк. Матч запланований на неділю, 8 листопада, о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, у липні польська ліга змінила формат для українського клубу. Згодом український колектив ухвалив рішення змінити назву на Ястшембе Барком і грати в місті Ястшембе-Здруй на колишній арені Ястшембські Венгелью.

Причиною змін стало зняття 4-разового чемпіона Польщі Ястшембські Венгель з турніру через фінансову скруту. Ініціатором ребрендингу та збереження топволейболу в місті виступив спонсор Адам Гороль за підтримки міського голови.

Посаду головного тренера після 10 років роботи залишив Угіс Крастіньш. Новим керманичем став Анджей Коваль (екстренер Ястшембські Венгель), який оновив більшість персоналу, зберігши лише асистента Кацпера Новицького та фізіотерапевта Романа Ліпицького.

Клуб Барком-Кажани був заснований у 2009 році. Львівська команда тричі ставала чемпіоном України, а також чотири рази вигравала Кубок України.

Раніше повідомлялося, що Епіцентр-Подоляни отримає штраф за неявку на матчі чемпіонату України.