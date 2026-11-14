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Епіцентр-Подоляни виграли Суперкубок України-2026

Володимир Максименко — 14 листопада 2026, 21:03
Епіцентр-Подоляни виграли Суперкубок України-2026
volleyball.ua

У суботу, 14 листопада, відбувся матч Суперкубку України з волейболу, в якому в дербі зустрічались Епіцентр-Подоляни та Епіцентр-Городок.

Перемогу святкували волейболісти Подолян – 3:1 за сетами.

Матч розвивався під контролем Епіцентра-Подолян. Команда спокійно набирала очки і виграла першу партію символічно – подачею в аут від суперників.

Другу партію виграв Городок, яка була дуже близькою, але далі фаворит все ж зміг дотиснути суперників і святкувати перемогу.

Суперкубок України з волейболу
14 листопада

Епіцентр-Подоляни – Епіцентр-Городок 3:1 (25:17, 20:25, 25:21, 28:26)

Для переможця Суперкубку України-2026 цей тріумф став четвертим і в історії, і поспіль – раніше команда вигравала трофей у 2023, 2024 та 2025 роках, зрівнявшись за кількістю перемог із львівським Барком-Кажани. 

Напередодні львів'яни, які наразі виступають у чемпіонаті Польщі, зазнали третьої поразки поспіль.

Епіцентр-Подоляни Суперкубок України

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