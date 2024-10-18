Ковшик: Хоч і виграли 6:0, але у нас були проблеми

Футзалістка жіночої збірної України Дар'я Ковшик поділилася враженнями від перемоги над Північною Ірландією у межах відбору на ЧС-2025.

Її слова цитує пресслужба Асоціації футзалу України.

"На мою думку ця гра не була найлегшою. У нас також були проблеми, ми робили неточності в грі, але все ж таки ми перемогли і результат задовільний.

Проблеми на початку? Я думаю, що перші 15 хвилин ми придивлялись до команди. Ми зустрічали їх на своїй половині, щоб зрозуміти як грає суперник, щоб потім вже змогти реалізувати наші моменти.

Я забила 3 голи, а не 4. Перше взяття було автоголом. Але я дійсно відчуваю це піднесення після трьох голів у ворота Північної Ірландії і сподіваюсь, що це мені допоможе у грі з Чехією", – сказала Ковшик.