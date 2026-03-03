Турнір в ОАЕ, в якому брав участь українець, офіційно скасовано
Організатори турніру серії челенджер у Фуджейрі, ОАЕ, в якому брав участь українець Владислав Орлов, офіційно скасували змагання через війну на Близькому Сході.
Про це повідомляє Tennis Italiano.
3 березня Іран атакував нафтову інфраструктуру порту Фуджейра. Турнір спочатку було призупинено, а пізніше скасовано.
АТР розглядає можливість евакуювання тенісистів і надіслала учасникам змагань електронного листа з пропозицією організувати для них чартерний рейс 5 березня зі столиці Оману Маската. Виліт планується до Мілана з проміжною посадкою в Єгипті.
Дивною виглядає вартість перельоту, яка становить 5000 євро з людини. Наприклад, Орлов за виграш двох матчів у кваліфікації турніру й вихід в основну сітку заробив 630 доларів (трохи менше 550 євро).
Нагадаємо, раніше 3 березня Владислав Орлов опублікував відео з Фуджейри з поясненням ситуації в місті.