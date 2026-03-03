Турнір в ОАЕ, в якому брав участь українець, офіційно скасовано

Організатори турніру серії челенджер у Фуджейрі, ОАЕ, в якому брав участь українець Владислав Орлов, офіційно скасували змагання через війну на Близькому Сході.

Про це повідомляє Tennis Italiano.

3 березня Іран атакував нафтову інфраструктуру порту Фуджейра. Турнір спочатку було призупинено, а пізніше скасовано.

АТР розглядає можливість евакуювання тенісистів і надіслала учасникам змагань електронного листа з пропозицією організувати для них чартерний рейс 5 березня зі столиці Оману Маската. Виліт планується до Мілана з проміжною посадкою в Єгипті.

Дивною виглядає вартість перельоту, яка становить 5000 євро з людини. Наприклад, Орлов за виграш двох матчів у кваліфікації турніру й вихід в основну сітку заробив 630 доларів (трохи менше 550 євро).

Email from tournament to players currently stuck at the Fujairah Challenger tournament.



“The ATP is potentially organizing a charter flight on Thursday 5th March from Muscat. Departure at 3.00 pm, going to Milan, stopping on the way in Egypt.

The cost is 5.000,- Euro per… pic.twitter.com/Sywx6Bu1Su — edgeAI (@edgeAIapp) March 3, 2026

Нагадаємо, раніше 3 березня Владислав Орлов опублікував відео з Фуджейри з поясненням ситуації в місті.