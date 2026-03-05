Змагання на Кубку світу перенесли через війну на Близькому Сході
Міжнародна федерація фехтування (FIE) перенесла низку змагань у зв'язку із раптовим загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході.
Про це повідомила пресслужба Національної федерації фехтування України.
Відповідне рішення Виконавчий комітет FIE ухвалив з міркувань безпеки, щоб захистити фехтувальну спільноту та гарантувати, що жодна делегація не буде несправедливо позбавлена можливості брати участь у змаганнях через перебої та обмеження авіасполучення.
Таким чином, у заплановані терміни не відбудуться наступні турніри:
- Кубок світу з рапіри у Каїрі (5–8 березня)
- Кубок світу з чоловічої шаблі у Падуї (6–8 березня)
- Кубок світу з жіночої шаблі в Афінах (6–8 березня)
- Гран-прі зі шпаги в Будапешті (13–15 березня)
Наразі FIE веде переговори з організаторами щодо перенесення змагань на квітень.
Нагадаємо, що через події на Близькому Сході був скасований турнір серії челенджер у Фуджейрі, в якому брав участь українець Владислав Орлов.
Також може зазнати змін сезон у Формулі-1. Організатори розглядають варіант зі скорочення етапів з 24 до 22, адже Бахрейн і Саудівська Аравія були обстріляні Іраном. Змагання в цих країнах заплановані на 10-12 і 17-19 квітня відповідно.