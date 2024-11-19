Все вирішив золотий сет: Епіцентр-Подоляни вилетів з Кубку виклику в 1/16 фіналу

У вівторок, 19 листопада, Епіцентр-Подоляни зіграв другий матч 1/16 фіналу Кубку виклику сезону-2024/25 проти болгарського ЦСКА.

Поєдинок завершився перемогою українського клубу з рахунком 3:1 (25:22, 23:25, 25:20, 25:18).

У першій грі рахунок був дзеркальним на користь ЦСКА. Тож за підсумками двоматчевого протистояння між клубами виникла рівність і на них очікувала третя партія (золотий сет).

Він також проходив у напруженій боротьбі, команди не відпускали суперника на відстань понад 2 очки, і все вирішилося в ендшпілі, коли Епіцентр віддав дві подачі поспіль (15:17).

Кубок виклику – волейбол 1/16 фіналу, 19 листопада

ЦСКА Софія – Епіцентр-Подоляни 1:3 (22:25, 25:23, 20:25, 18:25)

Нагадаємо, у попередньому раунді український клуб був сильнішим за естонський Тарту.

На цій стадії турніру свої виступи припинив ще один український колектив Решетилівка, який не зумів пройти бельгійський Менен.