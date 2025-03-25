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Енергія у перенесеному матчі 17 туру Екстра-ліги переграла Суху Балку

Володимир Максименко — 25 березня 2025, 13:18
Енергія у перенесеному матчі 17 туру Екстра-ліги переграла Суху Балку
АФУ

Завершився відкладений матч 17 туру чемпіонату України з футзалу, в якому зустрічались Енергія та Суха Балка.

Зустріч завершилась перемогою львів'ян з рахунком 4:1.

Поєдинок розпочався ще 8 березня, але його було перервано за майже 7 хвилин до завершення першого тайму за рахунку 1:0 на користь підопічних Легчанова через повітряну тривогу.

Львівський колектив ще у першому таймі забив три м'ячі у ворота команди з Жовтих Вод, а в другій половині зустрічі впевнено втримав переможний результат.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
17 тур, 25 березня

Суха Балка – Енергія 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 – Квасній, 14, 0:2 – Рибак, 15 (автогол), 0:3 – Гуль, 17, 1:3 – Рибак, 22, 1:4 – Кітор, 40

Раніше повідомлялось, що голкіпер Урагана відзначився хеттриком та увійшов в історію чемпіонатів України.

Екстра-ліга Енергія Суха Балка

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