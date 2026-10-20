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Бронзовий призер Екстра-ліги став воротарем Агромата

Микола Літвінов — 20 жовтня 2026, 16:27
Бронзовий призер Екстра-ліги став воротарем Агромата
Вадим Гайдай
ФК Агромат

Агромат залучив до складу 21-річного воротаря Вадима Гайдая, який у минулому став "бронзовим" призером Екстра-ліги у складі Сухої Балки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни та фінансові деталі угоди не розголошуються.

"Раді бачити в команді! Бажаємо швидко адаптуватися, відчути підтримку трибун і видати потужний сезон із максимумом "сухих" матчів", – йдеться в заяві клубу. 

Зауважимо, що у 2024 році Гайдай виступав за юнацьку футбольну команду ЛНЗ U-19, у складі котрої провів 3 "сухих матчі" та отримав одну червону картку.

З сезону-2025/2026 голкіпер перейшов до складу Сухої Балки. Додамо, що команда із Жовтих Вод минулого року виграла бронзові медалі української першості, здобувши перемогу у серії матчів над Соколом з рахунком 3:2.

Нагадаємо, що наприкінці вересня цього року голкіпер Агромата та юнацької футзальної збірної України Арсеній Нікітін отримав травму. Варто також додати, що напередодні команду покинув воротар Станіслав Горнік.

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