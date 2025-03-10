Воротар Урагана став першим голкіпером, який оформив хеттрик у чемпіонаті України

Воротар івано-франківського Урагана Олександр Сіріцький став автором історичної події, оформивши хеттрик у матчі Екстра-ліги України проти львівського in.IT.

8 березня у межах 17 туру чемпіонату України Ураган розгромив in.IT з рахунком 6:0, і половину цих голів на свій рахунок записав 26-річний голкіпер.

Сіріцький став першим воротарем в історії, який оформив хеттрик у матчі вищого українського дивізіону футзалу (Екстра-ліга, Вища ліга).

Варто зазначити, що для Олександра це були не дебютні голи цього сезону. До цього поєдинку він встиг відзначитися двома голами.

Більше того, минулого місяця він отримав виклик до лав збірної України на матч відбору Євро-2026 проти Німеччини (9:0), в якому він провів свою дебютну гру за "синьо-жовтих".