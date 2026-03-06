Стрибки з трампліна. Українці без очок у Лахті, дискваліфікація Превца

Українські стрибуни на лижах з трампліна не набрали очок у першому особистому старті на етапі Кубку світу в фінському Лахті. Євген Марусяк і Віталій Калініченко посіли 48 і 61 місця з 64 учасників відповідно.

Зазначимо, що п'ятничний старт заміняв скасований на старті сезону в Руці та проводився лише в одну спробу без кваліфікаційного раунду.

Найкращий результат показав словенець Домен Превц, який випередив німця Філіппа Раймунда та австрійця Даніеля Чофеніга. Проте після стрибка словенець отримав дискваліфікацію за те, що довжина його лиж на 1 см перевищувала допустиму норму. Таким чином, Раймунд здобув свою першу в кар'єрі перемогу на Кубку світу.

В разі перемоги сьогодні Превц міг достроково завоювати Кубок світу, а також стати автором рекордної переможної серії в історії – до нього ніхто не вигравав 7 стартів Кубку світу поспіль. Зазначимо, що напередодні жіночий Великий кришталевий глобус достроково забезпечила собі його рідна сестра, Ніка Превц.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, минулого тижня у Бад Міттерндорфі Марусяк посів 25 місце. В суботу, 7 березня, у Лахті відбудеться ще один особистий турнір. Кваліфікація розпочнеться о 16:30 за київським часом.