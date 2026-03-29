Стрибки з трампліна. Ліндвік завершив сезон перемогою

Норвезький стрибун на лижах Маріус Ліндвік виграв заключний старт Кубок світу сезону-2025/26 – особистий турнір на польотному трампліні у словенській Планіці. Для збірної Норвегії це перша та єдина перемога у поточному сезоні.

Ліндвік на 5,6 бала випередив господаря змагань, Домена Превца, не дозволивши йому повторити рекорд свого брата Петера за кількістю перемог за сезон (15). Топ-3 замкнув ще один норвежець, Йоханн Андре Форфанг. Превцу це друге місце принесло Малий кришталевий глобус у заліку польотів на лижах.

Збірна України фінальний старт сезону пропускала. Євген Марусяк і Віталій Калініченко завершили виступи ще у четвер, не пройшовши кваліфікацію до першого особистого турніру.

Підсумкові результати:

Напередодні командний турнір у Планіці виграла збірна Австрії.