Чемпіон Лижі

Стрибки з трампліна. Ліндвік завершив сезон перемогою

Олег Дідух — 29 березня 2026, 13:34
Маріус Ліндвік
Skijumping.pl

Норвезький стрибун на лижах Маріус Ліндвік виграв заключний старт Кубок світу сезону-2025/26 – особистий турнір на польотному трампліні у словенській Планіці. Для збірної Норвегії це перша та єдина перемога у поточному сезоні.

Ліндвік на 5,6 бала випередив господаря змагань, Домена Превца, не дозволивши йому повторити рекорд свого брата Петера за кількістю перемог за сезон (15). Топ-3 замкнув ще один норвежець, Йоханн Андре Форфанг. Превцу це друге місце принесло Малий кришталевий глобус у заліку польотів на лижах.

Збірна України фінальний старт сезону пропускала. Євген Марусяк і Віталій Калініченко завершили виступи ще у четвер, не пройшовши кваліфікацію до першого особистого турніру.

Підсумкові результати:

Напередодні командний турнір у Планіці виграла збірна Австрії.

Стрибки з трампліна. Австрія виграла командний турнір у Планіці
Словенська стрибунка встановила новий рекорд світу
Стрибки з трампліна. Превц виграв перший старт у Планіці
Українські стрибуни достроково завершили сезон
Наслідки падіння. Відкриття Олімпіади-2026 пропустить фінал Кубку світу

