Стрибки з трампліна. Превц виграв перший старт у Планіці

Олег Дідух — 27 березня 2026, 18:24
Словенський стрибун на лижах з трампліна Домен Превц виграв перший особистий старт на фінальному етапі Кубку світу в Планіці. Він на 20,1 бала випередив японця Рена Нікайдо. Топ-3 замкнув австрієць Даніель Чофеніг.

Австрієць Штефан Ембахер впав у другій спробі та посів у підсумку лише 11 місце. Через це він втратив лідерство у польотному заліку Кубку світу, його обійшов Превц.

Збірна України у сьогоднішньому старті участі не брала. Напередодні Євген Марусяк і Віталій Калініченко не пройшли кваліфікацію та достроково завершили сезон.

Підсумкові результати:

У суботу, 28 березня, у Планіці відбудеться заключний командний турнір сезону. Початок першої спроби – о 10:30 за київським часом.

