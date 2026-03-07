Українська правда
Стрибки з трампліна. Чофеніг здобув третю перемогу в сезоні

Олег Дідух — 7 березня 2026, 20:07
Стрибки з трампліна. Чофеніг здобув третю перемогу в сезоні
Даніель Чофеніг
Skijumping.pl

Австрійський стрибун Даніель Чофеніг виграв другий особистий старт на етапі Кубку світу в фінському Лахті. Для нього це третя перемога у поточному сезоні та сумарно одинадцята в кар'єрі на Кубку світу.

Чофеніг усього на 0,6 бала випередив словенця Домена Превца, який напередодні достроково став володарем Кубку світу. Топ-3 на етапі замкнув японець Рьою Кобаясі, який не зумів втримати лідерство після першої спроби.

Нагадаємо, лідер збірної України, Євген Марусяк, припинив боротьбу в першій спробі, посівши 31 місце. Інший українець, Віталій Калініченко, не зумів пройти кваліфікацію.

Підсумкові результати:

Етап Кубку світу в Лахті завершиться в неділю, 8 березня, парним командним турніром (SuperTeam). Початок першої спроби – о 16:00 за київським часом.

