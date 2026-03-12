Українці Аонішікі та Шіші синхронно перемогли: результати Haru Basho 2026

У місті Осака завершився п'ятий день турніру Haru Basho 2026.

Сумоїст Данило Аонішікі Явгусишин за попередні чотири дні програв двічі, тому фактично втратив право на помилку.

Його суперником був Фуджінокава, який вже встиг здолати обох йокозун.

Суперник зробив дивних рух на старті, але це не здивувало 21-річного українця. Данило зумів виштовхати його за межі кола.

Третю перемогу здобув і Сергій Шіші Соколовський. Він впорався з Токіхаяте.

Головний претендент на перемогу йокозуна Хошорю переміг вчорашнього кривдника Явгусишина сумоїста Чураноумі.

Програв свій бій і Йошинофуджі, який також має успіх над Аонішікі в Осаці. Його кривдником став Такаясу. Цей атлет наразі має 5 перемог. Також без поразок йде Таканошо.

Турнірна таблиця Haru Basho 2026. День пятий:

t.me/kachikoshiua

Завтра, 13 березня, опонентом Данила буде Охо. Вони провели 5 сутичок, в яких українець здобув 3 перемоги. Шіші боротиметься проти Асаноями (0-1).

Монгол Хошорю проведе бій проти Хірадоумі. Чинний йокозуна має домінантну перевагу в особистих зустрічах – 10:1.

Зазначимо, що йокозуна Оносато та ще кілька рікіші знялися з турніру через травми.

t.me/kachikoshiua

Раніше відомий грузинський сумоїст Точіношин пояснив, чому Явгусишин міг програти два матчі на Haru Basho.