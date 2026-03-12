Зірковий європейський сумоїст: Можливо, Аонішікі втратив мобільність через набір ваги

Колишній сумоїст Леван Точіношин Горгадзе, який також досягав рангу озекі, поділився думками щодо виступу українця Аонішікі в перші дні турніру Haru Basho. Данило Явгусишин має показник 2-2, фактично втративши право на програш, щоб стати йокозуною.

Слова грузина цитує Sponichi.co.jp.

"Аонішікі, який прагнув титулу, зазнав другої поразки на початку турніру. Чесно кажучи, ця поразка болюча. Хоча Чураноумі, безсумнівно, боровся добре, сам озекі не рухався так, як зазвичай. Він виглядає трохи більшим на цьому турнірі. Можливо, він набрав вагу, щоб додати маси. Однак, як я знаю з досвіду, збільшення розмірів іноді може зробити рухи важчими, а реакції повільнішими. Під час сутички, коли Чіраноумі штовхнув його вбік, був момент, коли його сторона відкрилася. Низька стійка і опущена верхня частина тіла – це візитна картка цього озекі, але суперник атакував знизу, зрештою піднявши праву руку і просунувшись всередину", – заявив Горзадзе.

Поразка Данила від Чіраноумі

Завтра, 12 березня, Явгусишин зійдеться на дохйо з Фуджінокавою. У них була лише одна офіційна зустріч, яку виграв українець. Фуджінокава в останніх двох сутичках здолав йокозун.

Точіношин дебютував у сумо в травні 2006 року. Через два роки він уже виступав у макуучі (найвищому дивізіоні). На межі 2013 та 2014 року пропустив кілька турнірів через травму, внаслідок чого опустився аж у третій за силою дивізіон.

Швидко повернувся й досяг рангу озекі у липні 2018-го. Протримався 7 турнірів. У травні 2023-го завершив кар'єру.

Нагадаємо, в інтерв'ю журналісту Роману Бебеху Данило говорив, що йому дуже важко дається набір ваги.