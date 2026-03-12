Зірка сумо: Хочу, щоб Аонішікі відклав плани отримати чемпіонство

Колишній озекі Котошогіку Казухіро (Kotoshōgiku Kazuhiro), який зараз є оякатою (тренером) під іменем Хіденояма, вважає, що українець Данило Аонішікі Явгусишин має бути вірним своєму стилю, щоб перемагати.

Слова Котошогіку передає Tokyo-sports.co.jp.

"Переможна схема Аонішікі полягає в тому, щоб приймати атаки суперника з низької позиції, а потім вміло піднімати його та перетворювати матч у свій власний стиль. Намагаючись відштовхнути Чіраноумі, він створив прогалину, де його суперник міг вільно рухатися. У мене склалося враження, що він панікував і поспішав у своїй атаці".

Котошогіку також додає, що Данилу варто забути про тиск і мрії отримати титул йокозуна швидко, а просто й надалі боротися у власному стилі.

"Я думаю, що це частково так. Ритм Аонішікі, з яким він завжди спокійно підходить до матчів, був порушений, і він, здається, вимагає результатів. У боротьбі за чемпіонство розум, техніка, тіло – все буде піддано випробуванню. Психологічний аспект особливо важливий. Я хочу, щоб Аонішікі наразі відклав своє бажання стати чемпіоном на другий план і повернувся до свого справжнього "я", спокійного та незворушного, незалежно від того, перемагає він чи програє".

Котошогіку мав статус озекі з грудня 2011 по березнень 2017, але за цей період лише раз здобував юшо (перемогу на турнірі), тому не зумів стати йокозуною.

